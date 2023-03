Mulheres são flagradas com roupas roubadas de lojas em Niterói

Agentes da Coordenadoria de Ações Táticas ( CAT ) da Guarda Municipal de Niterói apreenderam duas mulheres que já possuíam antecedentes criminais, com penas já cumpridas, e que foram flagradas cometendo furtos em um estabelecimento comercial na Rua Gavião Peixoto em Icaraí. Elas foram levadas para a 77 DP (Icaraí) e, apesar de terem negado o crime, na bolsa das duas foi encontrado diversos produtos roubados ainda com etiqueta.

Os Guardas Municipais detiveram as duas suspeitas já na Avenida Marquês do Paraná. Após o furto, eles chegaram a chamar um carro de aplicativo, mas o funcionário das lojas Americanas da Gavião Peixoto as viu e contactou os guardas. Eles chegaram a perseguir carro que carrega as duas, que parou ao ser acionado pelos Guardas do CAT.

Aos serem abordadas, as mulheres chegaram a dizer que haviam furtado apenas duas peças íntimas. Na delegacia no entanto Policiais e Guardas Municipais constataram que as mesmas estavam de posse de 22 Calcinha, 07 Cuecas, uma mochila, potes de frios entre outros utencílios.

Na delegacia ficou constatado que as duas já tinham diversas passagens pela polícia e ambas são do Rio de Janeiro.