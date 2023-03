Polícia Civil prende homem que matou a própria mãe

Policiais civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam, neste sábado (0), um homem em flagrante acusado de matar a própria mãe.

Os agentes foram chamados para verificar uma ocorrência de remoção do corpo da idosa, identificada como Rita Bezerra, de 78 anos. Durante as diligências, constataram que ela foi assassinada. Os policiais interrogaram o filho dela. Ele disse que é dependente químico de cocaína, que usou muita droga na madrugada que antecedeu o crime e que não se lembrava de matar a própria mãe. Admitiu, ainda, que “perdia a paciência” e que agredia a vítima em algumas situações.

Durante o levantamento de informações, os policiais constataram que a mulher morreu por volta de 3h, mas o autor só ligou para a emergência às 7h. A suspeita é de que ele tenha limpado a cena do crime para dificultar o trabalho da perícia.

O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) com múltiplas lesões no rosto e espalhadas pelo corpo. Além disso, ela tinha diversas cicatrizes, que levanta suspeitas de que era vítima de maus-tratos.