Polícia Civil procura envolvidos em mortes de empresário e de policiais

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para localizar dois homens indiciados por homicídios praticados nos anos de 2021 e 2022, na Zona Oeste do Rio. Entre as vítimas dos crimes, investigados pela unidade, estão um empresário, um policial militar e um policial penal.

As investigações concluíram que as execuções, em sua maioria, ocorreram em razão de disputas pelo controle da exploração do tráfico de drogas nos bairros de Ilha de Guaratiba, Magarça, Vargem Grande, Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. A dinâmica dos crimes era sempre semelhante: um dos autores conduzia uma motocicleta enquanto o outro, na garupa, realizava os disparos contra as vítimas.

A dupla foi investigada e denunciada pela execução de um policial militar, ocorrida na Ilha de Guaratiba, em 2021. Por este crime, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra ambos, que permanecem foragidos desde então.

Posteriormente, a dupla também foi identificada como autores do homicídio de um empresário, na Estrada da Ilha, em maio do ano passado. A vítima dirigia sua caminhonete quando foi abordada e executada pelos dois homens. O empresário teria ameaçado denunciar um deles pelo roubo de seu veículo.

Os criminosos também foram identificados como autores do homicídio de um policial penal, em agosto de 2022, dentro de uma oficina mecânica, em Guaratiba. O agente teria proibido o funcionamento de uma boca de fumo instalada por um dos autores na região.

Eles foram identificados, ainda, por envolvimento em outros homicídios investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital. Informações de inteligência apontam que os dois praticam roubos de veiculo no bairro de Bonsucesso e imediações se refugiam na Comunidade Vila do João, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Diversas operações já foram realizadas com o objetivo de capturar os investigados. As buscas continuam e a DHC solicita que informações sobre os crimes ou sobre a localização dos procurados sejam repassadas ao Disque Denúncia.