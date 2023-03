Morre homem atingido por bala perdida em tiroteio na Freguesia

Morreu nesta segunda-feira (6) o homem que foi atingido por uma bala perdida durante tiroteio entre policiais e criminosos, que aconteceu neste domingo (5), na Favela da Tirol, na Freguesia. Ueslei da Silva Estácio, de 29 anos, estava internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu.

A informação da morte foi confirmada pela família do jovem. Estácio foi atingido na cabeça durante o confronto, enquanto saía da casa da irmã, moradora da comunidade. O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque).

Segundo os parentes, o disparo que acertou Ueslei partiu da arma de um policial militar do 18º BPM (Jacarepaguá). A PM ainda não se pronunciou sobre as acusações, mas informou que os agentes em patrulhamento no dia foram atacados por criminosos que estavam numa região de mata, e por isso houve confronto.