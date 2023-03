Morre torcedor internado após briga entre torcidas do Flamengo e Vasco

Oito pessoas deram entrada no hospital - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio

Um dos homens feridos na briga entre torcedores de Flamengo e Vasco, que estava internado em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu, nesta segunda-feira (06). Bruno Macedo dos Santos deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, após ser baleado.

O confronto entre torcedores aconteceu antes do início da partida entre Flamengo e Vasco, na noite deste domingo (5), no Maracanã. Ao todo, oito pessoas deram entrada no mesmo hospital por causa da briga.

A briga entre as torcidas começou por volta das 16h45. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pelo menos duas pessoas feridas.

Uma das vítimas segue internada em estado grave. O motoboy Carlos Henrique Silva Ferreira, de 34 anos, sofreu traumatismo craniano e está com um coágulo no cérebro. Ele passou por uma cirurgia durante a madrugada desta segunda (6).