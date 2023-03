Polícia Militar prende foragido da justiça em Quatis

Policiais militares do 37º BPM (Resende) prenderam, na manhã deste domingo (05), o criminoso foragido da justiça, Rodrigo Gabriel Medeiros, vulgo “Biel”, de 22 anos. A apreensão aconteceu no Morro do Cruzeiro, em Quatis, município na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense.

Segundo a PM, eles receberam a informação da possível localização do criminoso. Após chegarem ao local, os agentes conseguiram localizar e prender o “Biel” no Ginásio Poliesportivo da região.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Porto Real – Quatis, pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Ele também já teve passagem pelo sistema penitenciário, no ano de 2019, e possui anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas.

“Biel”, foi encaminhado para a sede da 100ª DP (Porto Real), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da justiça.

