Preso acusado de estuprar a própria filha de 13 anos em Caxias

Acusado de estuprar a própria filha, de apenas 13 anos, um homem foi preso por agentes da Delegacia especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias.

A prisão aconteceu no manhã deste domingo (05), seis meses após o crime, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Segundo a denúncia, o pai da menina deitou ao lado dela na cama, e sem nenhum histórico anterior, tapou-lhe a boca e iniciou o ato de conjunção carnal forçado, apesar do desespero da vítima.

A menina contou para a mãe assim que ela chegou do trabalho. A responsável pela criança não hesitou e procurou a delegacia na mesma noite, no dia 18 de agosto de 2022.

Após exames e investigações, a polícia comprovou a veracidade da denúncia e pediu a prisão do acusado à justiça. Neste domingo a prisão foi cumprida e o homem foi levado ao sistema prisional do Rio de Janeiro.

Para que a menor vítima do estupro não seja identificada, a identidade do autor do crime não pode ser divulgada.