Polícia prende suspeitas de estrangular, esquartejar e queimar ex-modelo em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu essa semana duas suspeitas de estrangularem, esquartejarem e queimarem uma ex-modelo dentro de uma casa de shows abandonada em Cotia, São Paulo. Aline Laís Lopes, de 34 anos, estava desaparecida desde o dia 22 de fevereiro. Partes do corpo da ex-modelo foram encontradas carbonizadas no último sábado (25), dentro de um carrinho de compras abandonado em uma passarela da cidade.

Uma mulher e uma travesti foram detidas por policiais da delegacia de Cotia. De acordo com a polícia, as duas teriam feito uma emboscada para Aline, que foi morta em seguida. O motivo do crime teria sido ciúmes.

A mulher presa resolveu matar Aline depois de desconfiar que a vítima estaria tendo um relacionamento com seu marido. O homem, que é usuário de drogas, teria oferecido entorpecentes para a ex-modelo em troca de sexo. Para cometer o crime, a mulher pediu ajuda de uma travesti.

Ainda de acordo com a polícia, Aline foi atraída pelas duas para a casa de shows abandonada, onde foi enforcada. As acusadas teriam utilizado um cadarço ou fio. Depois disso, um sofá foi jogado sobre o corpo e incendiado. Em seguida, os restos mortais da vítima foram colocados num carrinho e levados até a passarela.

Um morador de rua, também usuário de drogas, que levou o carrinho com partes do corpo de Aline, foi ouvido pela policia. Ele afirma ter recebido entorpecentes em troca de fazer o transporte que seria de um suposto cachorro morto.

Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, a identificação da vítima só foi possível por meio de exame de DNA. O corpo de Aline foi enterrado na última quarta-feira (1). O local e a cidade não foram divulgados pela família. Ela morava numa casa com a mãe, o cunhado, o irmão e o filho dela, de um ano.