PM apreende pássaros silvestres em cativeiro no Engenho do Mato

Na manhã deste sábado (4), agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM), após informações do Disque Denúncia, estiveram na Rua Martinho Luthero n°204, no Engenho do Mato, em Niterói, para verificar a possível existência de crime ambiental, com pássaros da fauna silvestre em cativeiro.

A equipe chegou ao local por volta das 11h20 e flagraram as quatro gaiolas penduradas, contendo 1 melro, 1 coleiro pardo e 2 tizius, todos sem anilhas e sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Os animais e o suspeito foram levados à 81ªDP (Itaipu). Posteriormente, os animais foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica.