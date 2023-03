Polícia Civil prende acusado de matar homem com taco de beisebol

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nessa sexta-feira (03), um acusado de atropelar e matar um homem com um taco de beisebol. O crime foi motivado por conta de uma dívida de R$ 40 mil.

No dia 28 de maio de 2022, a vítima, identificada como Narlen Felipe Pereira da Silva, bebia cerveja na porta da casa de um amigo, no bairro Senador Camará, na Zona Oeste, quando o autor chegou em um carro. O acusado atropelou o homem e, em seguida, desceu do veículo e desferiu diversos golpes com um taco de beisebol na cabeça dele, que morreu no local.

Segundo os agentes, o crime chocou os moradores por conta da violência, que foi apelidado de "Walking Dead", em alusão a um personagem da série.

Os policiais começaram as investigações, levantaram informações, coletaram depoimentos, fizeram um trabalho de inteligência e identificaram o autor.

Após diligências, o acusado foi preso em Senador Camará. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça.