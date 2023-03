PM apreende grande quantidade de drogas no Complexo da Maré, no Rio

A Polícia Militar do Rio conseguiu um expressivo resultado em mais uma operação nas comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (3). Durante a ação, duas toneladas de drogas foram apreendidas no Parque União.

A operação contou com a participação de equipes do 22º BPM (Maré) e do Comandante de Operações Especiais (COE), através do Bope e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Durante a ação, equipes do 22º BPM (Benfica) encontraram ainda uma central clandestina de clonagem de cartões e possíveis cobranças ilegais e roubo de dados financeiros das vítimas.



Devido à ação, 41 unidades da rede municipal de ensino na região suspenderam as atividades presenciais e prestam atendimento remoto aos alunos. Duas estaduais suspenderam as aulas. As ocorrências foram registradas na 21ª DP (Bonsucesso).