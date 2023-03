Mãe e filha acusadas de gerir quadrilha de traficantes no interior do estado são presas

Duas mulheres acusadas de participarem de uma quadrilha do tráfico de drogas no município de Casimiro de Abreu, no interior do estado, foram presas nesta sexta-feira (03/03). Mãe e filha, a dupla foi encontrada por agentes da Polícia no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio.

Segundo a Polícia Civil, elas faziam parte de uma quadrilha de traficantes que age no Centro de Casimiro de Abreu. As investigações apontam que, desde que os antigos líderes da organização foram presos, as mulheres eram as responsáveis por chefiar e gerir as atividades do grupo criminoso.

Ainda de acordo com investigações,o grupo é responsável por manter uma espécie de "tribunal" paralelo, que julga e mata indivíduos que desagradam a quadrilha. A mãe e a filha teriam fugido do município no interior do Rio recentemente para se esconderem na capital, mas o endereço de seu esconderijo acabou sendo descoberto pelos oficiais, que foram até o local e capturaram a dupla. Elas forma levadas para a 44ª DP (Inhaúma), que registrou a ocorrência.