Homem acusado de furtar celular de ex-companheira e agredi-la é preso no Colubandê

Um homem acusado de furtar o celular de sua ex-companheira foi preso nesta sexta-feira (03/03) no Colubandê, em São Gonçalo. Paulo Roberto Matos Rosa de Lima foi flagrado com o aparelho da vítima e tem denúncias de agressão física contra a mulher em seu histórico.

A vítima relatou que ligou para a Polícia depois que o ex-companheiro chegou ao condomínio onde ela mora gritando. Agentes da Polícia Militar foram até o local onde encontraram Paulo discutindo com a mulher. Ao saber da chegada dos oficiais, ele chegou a tentar fugir do local, mas acabou sendo capturado pelos oficiais.

De acordo com o relato da mulher, o homem costuma demonstrar agressividade quando fala com ela e chegou a abater nela em quatro ocasiões diferentes durante o relacionamento. Ele já possuía dois registros criminais por acusações de lesão corporal e ameaça. Paulo foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do município, no Mutuá, onde foi autuado em flagrante por furto.