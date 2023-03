Adolescente acusado de matar irmã grávida é apreendido na Zona Oeste

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia depois de matar a própria irmã, que estava grávida, na comunidade do Partido Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (03). De acordo com os agentes, o jovem declarou ter agido em legítima defesa durante discussão com a jovem de 26 anos, que estaria entorpecida no momento.

Segundo relatos, o desentendimento teria começado porque o jovem queria sair de casa e foi proibido pela irmã, que não teria deixado ele ir por conta de uma operação policial que estava acontecendo na comunidade onde a família vive.

Em depoimento, familiares e o companheiro da vítima disseram que a mulher utiliza medicamentos controlados e entorpecentes e estava sob o efeito de uma dessas drogas na hora em que discutiu com o irmão. Ele aplicou um golpe "mata-leão" e acabou enforcando a mulher, que morreu no local.

O acusado foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. O corpo da vítima está sendo periciado e a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios da Capital, que registrou o caso como lesão corporal seguida de morte em legítima defesa.