Pai de Cláudio Castro é assaltado na Zona Sul do Rio

O pai do governador Cláudio Castro, Clerton Castro, foi assaltado na Zona Sul do Rio nesta quinta (2). O idoso, de 74 anos, foi surpreendido por um homem em uma bicicleta, em frente a um restaurante no Humaitá.

Clerton falava no telefone, quando o criminoso passou e puxou seu celular. Ele acabou não avisando a Cláudio Castro no momento, por medo da reação do filho.

Não há informações sobre registro do caso na delegacia. A assessoria de Cláudio Castro informou que o governador não irá se pronunciar sobre o ocorrido.