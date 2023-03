Traficante de Niterói é preso com cocaína escondida em vaso sanitário

Agentes de Segurança Presente em Niterói, em parceria com a Patamo 5ª Companhia, prenderam um homem apontado como um dos chefes do tráfico nas Comunidades 42, 53, 21, 12 e Morrinho - Engenho do Mato, na manhã desta quinta-feira (02). O suspeito de 20 anos possui mandado de prisão por duplo homicídio, tráfico de drogas, roubo, tortura e ocultação de cadáver.

Depois de receberem informações sobre a localização do criminoso, os policiais do Niterói Presente participaram do cerco à residência da namorada do foragido, onde efetuaram a prisão. Em terreno baldio nos fundos da casa, foram encontrados 222 pinos de cocaína, seis rádios comunicadores e uma balança de precisão dentro de um vaso sanitário.

O homem também é acusado de matar dois concorrentes em um ponto de venda de drogas. Na ocasião, ele teria amarrado as vítimas em um carro e arrastado pelas ruas da comunidade da 42. Além disso, o jovem é suspeito de atear fogo na sede de uma empresa de internet.

O caso foi registrado na 76ª DP (Central de Flagrantes), onde o criminoso permaneceu preso e à disposição da Justiça. Todo o material apreendido ficou na delegacia.