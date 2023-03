SEOP apreende mais de 20 quilos de cobre 'pirata' em ferro-velho do Rio

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quinta-feira (2), a Operação Ferro-Velho em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Apesar do alvará do estabelecimento estar em acordo com a atividade proposta, mais de 20 quilos de cobre sem procedência foram apreendidos pelos agentes. O ferro-velho também foi multado por falta de câmera, conforme obriga o Decreto 50.225, e o proprietário encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

“A equipe de inteligência da Seop tem feito um excelente trabalho de investigação para identificar esses ferros-velhos clandestinos. Essas operações de fiscalização são feitas porque os estabelecimentos recebem muitos materiais, como fios e cobres, que foram furtados. Não vamos permitir que esse tipo de ilegalidade continue acontecendo e vamos punir as pessoas envolvidas", ressalta Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.

O ferro-velho também foi multado por falta de câmera, conforme obriga o Decreto 50.225 | Foto: Divulgação

Participaram da operação agentes da Subsecretaria de Operações da Secretaria de Ordem Pública, Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, Guarda Municipal, RioLuz e Polícia Militar.

Ontem, a secretaria também realizou uma ação de fiscalização em um ferro-velho clandestino na Rua Itapiru, no Rio Comprido. Na ação, os agentes encontraram 24 armas de paintball sem procedência, além de uma ligação clandestina de água e de luz. O estabelecimento foi interditado por ausência de alvará e câmeras de monitoramento. Também foram recolhidas 10 toneladas de material pela Comlurb.