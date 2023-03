Polícia Civil prende suspeito de abusar sexualmente dos próprios enteados

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, ontem, um homem, de 43 anos, suspeito de abusar sexualmente dos próprios enteados e produzir vídeos de pornografia infanto-juvenil. De acordo com as investigações, os abusos aconteceram em 2018, quando as vítimas tinham 8 e 11 anos.

As investigações começaram em janeiro deste ano, após a Polícia Federal relatar que o homem produzia e armazenava imagens e vídeos de abuso sexual infantil.

Os agentes da DCAV localizaram as imagens no acervo digital do autor e o prenderam enquanto trabalhava como vigilante de uma unidade de saúde na Zona Norte da capital do Rio.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de produção e armazenamento de cenas de abuso infantojuvenil.