PMs prendem três mulheres com 40kg de drogas na Rodoviária Novo Rio

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Áreas Turísticas (BPTUR), após informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quarta-feira (1), na Rodoviária Novo Rio, Avenida Francisco Bicalho, em Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, três mulheres por tráfico de drogas.

Agentes da Rodoviária Novo Rio e equipe de buscas, após trabalho de inteligência da segunda seção do BPTUR, receberam informações do Disque Denúncia sobre mulheres que estariam com drogas. Os policiais abordaram um determinado ônibus buscando pelas suspeitas e conseguiram localizá-las portando 58 tabletes de erva seca, totalizando 40 kg de drogas.

Ao serem questionadas, as mulheres disseram que a droga veio de São Paulo e não saberiam onde entregar o entorpecente, mas que alguém ligaria para elas quando chegasse e que cada uma receberia R$ 700 reais pela entrega.

As suspeitas e o material apreendido foram levados para a sede da 4ª DP (Centro) | Foto: Divulgação

As suspeitas e o material apreendido foram levados para a sede da 4ª DP (Centro), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. As três foram autuadas pelo crime de Tráfico de Drogas, e permaneceram presas.

Denuncie o transporte de entorpecentes, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.