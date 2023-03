Divisão de Homicídios passa a investigar autos de resistência em SG e Itaboraí

Divisão de Homicídio passará a periciar casos no local - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícial Civil decidiu, no último dia 24, que a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) deverá ser a responsável pela perícia, registro e investigação de todos os autos de resistência (mortes causadas por intervenção policial) nas áreas policiadas pelos 7ºBPM (São Gonçalo) e 35ºBPM (Itaboraí). A medida já acontece em Niterói.

Com a decisão, toda morte nos determinados municípios ocasionadas por operações da Polícia Militar ou demais agentes públicos deverão, obrigatoriamente, passar por perícia da delegacia especializada.

No documento, entretanto, há quatro localidades que ficam foram da determinação. As regiões de Tanguá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Silva Jardim que, mesmo policiadas pelo 35ºBPM, seguirão com o formato de trabalho atual.