Confronto no Salgueiro deixa, ao menos, três baleados

Um confronto entre policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no início da tarde desta quarta-feira (1º), terminou com, ao menos, um PM, um suspeito e um morador baleados.

Segundo informações da PM, militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram atacados durante um patrulhamento pela Estrada de Sapucaia, na região do Recanto das Acácias. Ainda de acordo com a corporação, os agentes se depararam com um veículo com elementos em atitude suspeita, que atiraram contra a guarnição durante a tentativa de abordagem.

Durante confronto, um PM, um suspeito e um morador foram atingidos. Todos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. De acordo com o comando do 7BPM, o policial precisou passar por cirurgia e está com quadro de saúde estável.

Horas depois de dar entrada na unidade de saúde, um dos baleados acabou não resistindo e morreu. No entanto, ainda não há informação se a vítima é o morador ou o suspeito.

Durante confronto, um PM, um suspeito e um morador foram atingido | Foto: Reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que pouco depois do confronto, moradores da região foram para as ruas. Não se sabe até o momento se foi realizado algum tipo protesto.



*Em apuração*