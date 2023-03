Assassino da Baixada é condenado a 21 anos de prisão

A 1ª Promotoria de Justiça Junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu (Júri) obteve, nesta terça-feira (28/02), a condenação de Sailson José das Graças, conhecido como Assassino da Baixada, a 21 anos de prisão em regime fechado, pela morte de Raimundo Basílio da Silva, em 2014. O Juízo também condenou a namorada de Sailson, Cleusa Balbina de Paula, pela sua participação no crime.

De acordo com a denúncia, ajuizada em 2017 pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), na madrugada de 30 de novembro de 2014, os denunciados foram à casa da vítima e a atacaram com golpes de faca, lhe provocando 13 feridas, tendo o homicídio sido cometido porque Cleusa teria dito a Sailson que a vítima teria tentado lhe estuprar.

Ainda de acordo com a acusação, a ré concorreu diretamente para a prática do crime, fornecendo dinheiro para comprar a arma do crime (um facão) e acompanhando o Assassino da Baixada até a casa da vítima, além de vigiar o local do crime.

Segundo o promotor de Justiça Bruno de Faria Bezerra, responsável pela sustentação, as teses da defesa técnica de Sailson, sustentadas pela Defensoria Pública, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, como a negativa de autoria e, em especial, a alegação de semi-imputabilidade do acusado Sailson (que teria sido reconhecida em outros júris envolvendo o mesmo réu).

O Plenário se iniciou na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, na parte da manhã, e terminou nesta terça-feira, por volta das 18h.