Polícia procura empresário que atirou em vigilante de condomínio de luxo na Barra da Tijuca

O crime aconteceu na madrugada do dia 7 - Foto: Divulgação

A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (28), uma ação para cumprir o mandado de prisão temporária contra o empresário Nilson da Costa Ritto Júnior, que tentou matar um vigilante do condomínio onde morava, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O crime aconteceu na madrugada do dia 7. Nilson já é considerado foragido da Justiça.

Nilson efetuou cinco disparos contra a vítima, que estava em serviço, no Condomínio Laguna. De acordo com a polícia, o motivo seria o fato do vigilante ter acionado a Polícia Militar três dias antes, quando Nilson disparara também cinco vezes para o alto.

Segundo testemunhas, o empresário é conhecido pelo hábito de disparar de sua varanda.

Apesar de o autor não ter sido localizado, foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver e uma pistola.

Contra Nilson também foi expedido um mandado de busca e apreensão pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Nilson mora num apartamento duplex na Barra. Ele também tem dois outros endereços comerciais, em São Francisco Xavier, na Zona Norte, e em Botafogo, na Zona Sul.