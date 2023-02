PM prende quatro pessoas no Complexo da Coruja e Morro do Martins

Quatro homens foram presos durante ações da PM no Complexo da Coruja e no Morro do Martins, em Neves e no Vila Lage, respectivamente, na manhã desta terça-feira (28).

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) informaram que faziam patrulhamento de rotina na comunidade quando avistaram os suspeitos traficando.



Com eles, segundo os agentes, foram apreendidos drogas e dois rádios transmissores.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).