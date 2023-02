Envolvidos na morte de PM na Penha ainda estão sendo procurados

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) busca obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Policia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Félix de Almeida, de 42 anos. O policial era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora do Parque Proletário, na Penha, na Zona Norte do Rio.

O reconhecimento do policial que foi encontrado dentro de um carro carbonizado, só foi possível através de uma perícia papiloscópica (a Papiloscopia estuda a identificação humana pelas digitais, presentes nas palmas das mãos e na sola dos pés), realizado a pedido da DHBF. O carro foi encontrado no fim da noite de sábado (25) em chamas na Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

No dia do crime, ele teria entrado em confronto com bandidos em São João de Meriti depois que os criminosos o identificaram como policial ao ver sua farda dentro do veículo. O tiroteio começou na esquina das ruas Maria Gama e Jorge Nanhay, no bairro Éden, também na Baixada Fluminense. Depois de uma intensa troca de tiros, PMs do 21° BPM (São João de Meriti) se deslocaram até o local para prestar socorro ao agente que estaria baleado. Ao chegarem lá, no entanto, não conseguiram localizar o policial. As buscas terminaram com a localização do veículo. Segundo informações os criminosos teriam sequestrado o policial, e o mataram, colocando o corpo dentro carro em chamas.

Com a morte do 3º SGT/PM Marcelo, sobre para nove o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio, em 2022. Sendo 08 da Policia Militar e 01 do Corpo de Bombeiros/RJ.

Agentes da DHBF, estão com diligências em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos sobre o crime. Denuncie a localização dos envolvidos na morte do 3º SGT/PM, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido