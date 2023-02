PM prende mulher que praticava diversos roubos na Zona Norte do Rio

Com base em informações do Disque Denúncia, "Rosi" foi presa pela Polícia Militar - Foto: Divulgação

Com base em informações do Disque Denúncia, "Rosi" foi presa pela Polícia Militar - Foto: Divulgação

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde de domingo (26), na Avenida Intendente Magalhães, com a Rua Anália Franco, no Campinho, Zona Norte do Rio, Rosiene do Sacramento Vieira, mais conhecida pelo apelido de “Rosi”, de 29 anos.

Após receberam informações de que um casal que estava em uma moto estava cometendo roubo nas proximidades do endereço mencionado, os policiais se aproximaram de um casal com as características fornecidas e ao realizarem a abordagem uma das partes conseguiu fugir. Rosi, que estava em uma motocicleta modelo Yamaha/Crosser, na cor azul e sem placa, foi detida.

Com ela foi apreendida uma mochila contendo oito aparelhos de telefones celulares, produto de roubo. Uma das vítimas compareceu ao local e também reconheceu Rosi como autora do crime. Ela ainda foi reconhecida por diversos roubos praticados em Vila Valqueire, Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz.

Diante dos fatos, os policiais à encaminharam para a 30ª DP (Marechal Hermes), e posteriormente para à 27ª DP (Vicente de Carvalho/Central de Flagrantes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, onde a acusada permaneceu presa sendo autuada pelo crime de roubo. Ela ainda possui em sua ficha criminal, anotações como: Receptação, Furto Qualificado, Agressão, Sequestro e Ameaça.