Policiais removem barricadas na comunidade de Brejal, no Jardim Bom Retiro

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram, na manhã desta segunda-feira (27/02), na região do Brejal para realizar a remoção de barricadas em vias da comunidade, que fica no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo.

Na Rua Dona Antônia Couto, foram removidos bloqueios ilegais em dois pontos: o primeiro no meio da via e outro na altura da esquina com a Rua Arnaldo Gama. Nesta outra, por sua vez, também foram retiradas outras interdições ilegais.

As barreiras foram colocadas ilegalmente por suspeitos de participarem das organizações criminosas que atuam na comunidade. Segundo a Polícia Militar, as ações como as de remoção de "barricadas" são planejadas com base em informações obtidas através de denúncias e do Setor de Inteligência, "sendo respeitadas as determinações atualmente vigentes e contando com o maquinário adequado para retirada de tais artefatos".