Polícia Civil prende acusado de furtar casas de luxos

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) e da 32ª DP (Taquara) prenderam um homem acusado de furtar casas em condomínios de luxo em bairros das zonas Sul e Oeste da capital do Rio de Janeiro. Ele foi capturado quando andava em um shopping.

Segundo os agentes, o bandido responde a mais de dez processos por furto e costumava agir sozinho, sempre no período noturno. De acordo com as investigações, nos últimos dois meses, ele furtou três residências em um condomínio de São Conrado, de onde levou grande quantia em dinheiro, relógios de luxo e eletroeletrônicos.

O homem já havia sido preso, mas obteve liberdade em novembro de 2022. Pouco depois de sair, em dezembro do ano passado e janeiro de 2023, furtou objetos de três casas em outro condomínio de luxo em São Conrado. De acordo com as investigações, a estimativa é de que ele tenha causado prejuízo de mais de R$ 6 milhões às vítimas.

O criminoso foi preso, na última sexta-feira (24/02), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.