Homem desaparece após sair de casa, em Itaipuaçu, para ir à praia

Um homem de 28 anos está desaparecido há mais de um mês após sair de casa, em Itaipuaçu, onde morava com o irmão, alegando estar indo para a praia.

Até o momento, a família de Caio Cristiano Egydio da Silva não recebeu nenhuma pista de onde ele possa estar. Ele saiu de casa no dia 19 de janeiro sem camisa e utilizando uma bermuda azul escura, e teria sido visto pela última vez em Niterói.

"Ele é um filho muito amado. Ele gostava muito de trabalhar e também catava materiais para reciclagem", afirma Márcia Silva, mãe de Caio.



Sua mãe, que mora em Magé, diz estar muito angustiada com o desaparecimento do seu filho, que entra no 39º dia.

Caso alguém tenha alguma informação que possa ajudar nas buscas por Caio, pode entrar em contato com: (21) 98041-4761.