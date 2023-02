Adolescente é morto a tiros no Vila Lage, em São Gonçalo

Um jovem, de 17 anos, foi executado a tiros, no final da noite deste domingo (26), na Rua Tomásia Maria de Freitas, no Vila Lage, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, a equipe foi ao local verificar um chamado de roubo de veículo, contudo, no local, os policiais encontraram o adolescente, já sem vida.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e estão investigando o caso.

Familiares do adolescente estiveram, na manhã desta segunda-feira (27), no Instituto Médico Legal (IML), mas não quiseram falar com a imprensa.