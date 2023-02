Niterói Presente apreende 10 pessoas com cinco facas, duas serras e um estilete

Policiais do Segurança Presente de Niterói prenderam, na quinta-feira (23 de fevereiro), 10 pessoas na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Com eles, foram apreendidas facas, serras, estiletes e acessórios para uso de entorpecentes.

Entre os detidos, cinco tinham antecedentes criminais. Um deles possuía 10 passagens por delegacias do Rio - por acusações de roubo e furtos -, enquanto um outro suspeito já havia sido preso outras sete vezes, por furto e tráfico de drogas.

A ação dos policiais do Niterói Presente ocorreu após uma denúncia anônima sobre um grupo que praticava furtos na Alameda São Boaventura. Os detidos foram levados à 76ªDP (Niterói) e autuados por posse de drogas e armas brancas.

Preso com quatro mandados de prisão

Ainda em Niterói, os agentes de Segurança Presente prenderam um homem com nove mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Justiça. Ele estava na Rua Desembargador Lima Castro, no Barreto. O suspeito tem, ainda, seis anotações criminais por associação e tráfico de drogas. Ele foi levado para 76ªDP (Niterói).