Mais duas mulheres são presas com munições e armas na Rodoviária Novo Rio

Depois de apreenderem 1.800 munições com uma passageira na noite da última sexta (24/02), policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) voltaram a apreenderem material bélico com mulheres na Rodoviária Novo Rio neste fim de semana. Quatro armas e mais de 2.000 munições foram apreendidas.

Na noite do último sábado (25/02), uma mulher que vinha de Minas Gerais foi presa com mais 2.474 munições escondidas em sua bagagem. O material estava sendo transportado para a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré. A 4ª DP (Praça da República) registrou a ocorrência.

Já neste domingo (26/02), uma passageira do Espírito Santo foi abordada pelos oficiais e presa em flagrante. Com ela, estavam quatro pistolas, vinte munições e nove carregadores. Toda carga foi levada para a 5ª DP (Centro), que registrou a ocorrência.