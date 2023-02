Cadáver carbonizado é encontrado dentro de carro de PM baleado na Baixada

Veículo registrado no nome do policial foi encontrado incendiado na noite deste sábado (25/02) - Foto: Reprodução

Policiais militares encontraram, na noite do último sábado (25/02), um corpo carbonizado dentro do carro de um sargento da PM, que havia sido baleado mais cedo na Comunidade Bacia do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e que está desaparecido desde então.

O automóvel foi encontrado incendiado na Via Light, no sentido Nova Iguaçu, algumas horas depois do desaparecimento de seu proprietário, o policial Marcelo Felix de Almeida. Agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) contaram que haviam sido acionados, mais cedo, para prestar auxílio ao policial, que havia sido baleado. Ao chegarem ao local onde ele estava, porém, na Rua Maria Gama, não encontraram o sargento.

Ainda não é possível atestar se o corpo encontrado no carro é o de Marcelo. A perícia foi feita no local, mas informações que permitam identificar a vítima só serão obtidas após o exame de DNA que será realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) da região, para onde o corpo foi levado.

Segundo relatos iniciais, o sargento teria sido alvejado por suspeitos que viram sua farda dentro do carro. Há suspeitas de que ele tenha sido sequestrado depois de levar o tiro e incendiado pelos suspeitos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu as investigações do caso.