Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Barra do Piraí

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí) prenderam, na tarde desse sábado (25), um homem suspeito pelo crime de tráfico de drogas. A localização de Renatinho, como é conhecido, aconteceu na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, Centro, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com a PM, eles receberam a informação de que Renatinho estaria traficando nas proximidades da Rua Mendes, em uma casa de dois andares abandonada e conhecida como ponto de droga. Os agentes foram ao local e, ao subirem a escada, se depararam com o suspeito mexendo numa calha e em um colchão velho.

Com ele, os policiais conseguiram localizar e apreender os seguintes materiais: 39 pinos de pó branco de 20, cinco pinos de pó branco de 25 e uma tira de maconha de R$25.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde os fatos foram apresentados à autoridade policial, e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

