Ex-policial acusado de ligação com tráfico morre após ser baleado na Zona Oeste

Esposa do ex-PM também foi atingida e foi internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge - Foto: Reprodução/Google Maps

O ex-capitão da Polícia Militar Leandro Oliveira Coelho, de 50 anos, foi baleado e morto na manhã deste sábado (25/02), na Praça Professor Camisão, no bairro da Freguesia, Zona Oeste do Rio. Além dele, sua esposa, Elisângela Pereira, de 46 anos, também foi atingida e está internada.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estaria andando na região quando foi atingida por cerca de dez disparos, vindo de um carro branco parado próximo a ele. Uma das pessoas que estava no carro teria saído e atirado mais algumas vezes no homem antes de fugir no veículo.

Leandro havia sido expulso da corporação por acusações de participar do tráfico de drogas na comunidade Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. A operação que prendeu ele e outros 30 policiais suspeitos de participarem do esquema partiu de vídeos gravados pela aposentada alagoana Joana da Paz, conhecida como Dona Vitória, que filmava a ação dos acusados da janela de sua casa. A idosa faleceu nesta sexta (24/02).

Bombeiros do quartel local informaram que foram acionados por volta das 10h e que encontraram o ex-militar morto no local. A mulher baleada foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com ferimentos no braço. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) também estiveram no local e a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.