Adolescente de 16 anos é morto a tiros por milícia após ser confundido com traficante

Jovem ferido está internado no Hospital Municipal de Belford Roxo; amigo de 16 anos não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/Google Maps

Um adolescente de 16 anos foi baleado e morto na última sexta-feira (24/02), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos de amigos e familiares, ele foi atingido por disparos de milicianos, que teriam confundido o rapaz com um traficante da região. Um outro jovem também foi baleado no local.

Relatos de moradores contam que os dois estavam jogando futebol com amigos quando foram surpreendidos por milicianos que agem no bairro Nova Aurora. Eles teriam disparado contra os dois, pensando se tratar de uma dupla de suspeitos por tráfico que procuravam. Os amigos das vítima disseram que foi só depois de efetuarem os tiros que os membros da milícia perceberam que as duas vítimas não eram quem pensavam ser.

Os acusados teriam pedido desculpas para os amigos presentes e fugido na mesma hora. O rapaz de 16 anos acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Já o outro menino alvejado, que não teve sua idade ou identidade divulgados, foi levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBR), onde segue internado.

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no hospital para apurar o caso, que já foi registrado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A unidade comunicou que também foi acionada e está investigando a ocorrência.