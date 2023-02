PM prende 4 acusados de integrar milícia no Rio; confira vídeo do momento da prisão

Arma e munição foram apreendidas com grupo preso - Foto: Reprodução

Arma e munição foram apreendidas com grupo preso - Foto: Reprodução

Quatro homens acusados de integrar uma milícia foram presos na tarde da última sexta-feira (24/02), no bairro Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos são acusados de participar de um grupo paramilitar que vinha extorquindo estabelecimentos na região.

As denúncias recebidas pela PM apontam que os homens estavam, inclusive, indo realizar cobranças em bares e restaurantes quando foram detidos. Agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) receberam informações de que o grupo estava em um carro branco, da marca Nissan. Eles encontraram o veículo na altura da Estrada dos Bandeirantes.

O momento da prisão foi registrado; confira o vídeo:

O veículo, segundo levantamento da corporação, é produto de roubo e foi recuperado pelos agentes, que também arrecadaram, com eles, quatro celulares. Também foram apreendidas uma pistola de calibre .40, com 15 munições, e 137 reais em dinheiro.

Os quatro homens foram levados para a 42ª DP (Taquara) e, de lá, encaminhados para a Central de Flagrantes da região, na 16ª DP (Barra da Tijuca), que registrou a ocorrência. Acusados de receptação, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo, os acusados permanecem presos, à disposição da Justiça.