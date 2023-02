Polícia Civil busca envolvidos na morte do irmão do vereador assasinado em Belford Roxo

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), continua nas busca de obter informações que possam levar à identificação e prisão, dos envolvidos na morte de Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, de 40 anos, irmão do vereador por São João de Meriti, Paulinho Juventude. Ele foi executado na noite dessa quinta-feira (23), no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu nas proximidades na Praça Caramuru poucos minutos antes das 20h.

Uma Câmera de segurança registrou o momento exato da ação dos criminosos. Eles aguardam em um carro prata até que Jorge entre na rua. Depois que a vítima vira na esquina, eles aceleram até chegar perto, descem do veículo e abrem fogo. A vítima ainda tenta correr, mas é atingido com mais de 20 vezes. Logo em seguida, os criminosos voltam para o veículo, e fogem do local do crime. Ele era gerente de um galpão de caminhões e trabalhava no local havia cerca de 4 anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está nas mãos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já realizou perícia no local e as diligências estão em andamento a fim de identificar tanto os autores, quanto a motivação do crime.

Denuncie os envolvidos na morte de irmão de vereador, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.