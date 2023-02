Homem é morto dentro de barbearia na Zona Oeste do Rio

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Foto: Reprodução

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (24), um homem foi morto dentro de uma barbearia em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Domingos Alves Ribeiro. Depois que a corporação foi acionada, os agentes encontraram a vítima baleada e morta no estabelecimento.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia foi feita no local e agentes realizam diligências para identificar a vítima e apurar a autoria do crime.