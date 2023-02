PF prende paraguaia com 2kg de cocaína no aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma cidadã paraguaia que transportava 2kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (23).

A mulher, de 25 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, e, logo após, seguiria para seu destino final: a cidade de Praga. A presa havia entrado com a droga no Brasil cruzando a fronteira com o Paraguai, no município de Foz do Iguaçu (PR).

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no fundo falso da bagagem despachada pela estrangeira. A estrangeira foi presa em flagrante pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

A ação é mais um desdobramento da operação 'Muro Alto' deflagrada no dia 11 de fevereiro, que teve como objetivo prevenir e reprimir irregularidades e atos ilícitos cometidos em região aeroportuária, em especial na época de férias e carnaval da cidade, em razão do aumento de fluxo de passageiros nos aeroportos, que resultou na prisão de quatro pessoas e cerca de 15kg de cocaína apreendidos.