Familiares de ex-jogador do Flamengo encontrado morto em Cabo Frio buscam respostas

Os dias não têm sido fáceis para a família da vendedora de 49 anos, Rosilene Freitas Monteiro. Ela é moradora do Cafubá, em Niterói, e seu filho, Steve da Silva Freitas, foi encontrado morto em Cabo Frio na última segunda-feira (20).

Steve era ex-jogador do Flamengo, e atualmente trabalhava como estoquista em Icaraí, Zona Sul da cidade. No sábado (18), ele e a família foram para Cabo Frio, na Região dos Lagos, a fim de comemorar seu aniversário 30 anos.

Segundo Rosilene, Steve desapareceu ainda no primeiro dia da viagem. “Descarregamos o carro e, depois disso, meu filho ficou fumando cigarro no portão normalmente. Nós ficamos lá dentro arrumando as coisas, e quando foi 22h20 eu olhei lá para baixo e não vi mais meu filho no portão. Peguei o celular e ele não estava visualizando nenhuma mensagem”, relatou.

Passadas algumas horas, os familiares começaram a ficar mais preocupados. Eles voltaram para Niterói para ver se Steve tinha ido para casa, mas a residência estava da forma que deixaram.

Quando foram novamente para Cabo Frio, decidiram passar no IML, por ser o único lugar que não tinham ido. O marido de Rosilene entrou para olhar os corpos e, depois de um tempo, ele conseguiu reconhecer o corpo de Steve por uma cicatriz que ele tinha.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, mas não se sabe ainda o que aconteceu com ele.

Steve foi jogador do Flamengo por quatro anos e já chegou a treinar também no Vasco e Botafogo. A família ainda não conseguiu marcar a data do sepultamento.