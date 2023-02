Mulher é presa por participar da morte de homem que teria estuprado sua filha em Rio Bonito

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21/02), uma mulher pelo crime de homicídio.

De acordo com as investigações, no dia 20 de fevereiro deste ano, ela recebeu a informação que sua filha, de 11 anos, foi estuprada por um homem. Ela perguntou sobre o fato para a menina, que confirmou o abuso sexual.

A mulher procurou traficantes de drogas da localidade em que mora, mas o suspeito teria sido “absolvido” pelo tráfico local. Inconformada, ela procurou outros criminosos, desta vez do município de Itaboraí, que localizaram e mataram o autor do estupro a tiros.

Segundo os agentes, após a confirmação da participação da suspeita na morte, ela foi presa na casa de sua mãe, no momento em que planejava se mudar.