PM prendeu 407 pessoas durante o carnaval do Rio; 60 armas foram apreendidas

Itens apreendidos durante o bloco Fervo da Lud, no Centro do Rio - Foto: Reprodução

A Polícia Militar divulgou uma balanço, nesta quarta-feira (22), que mostra que a corporação prendeu 407 pessoas durante o carnaval do Rio. No total, 461 pessoas foram conduzidas às delegacias de todo o Estado, e 43 delas tinham mandados de prisão em aberto. Outros 54 adolescentes foram apreendidos.

Segundo a PM, 60 armas foram apreendidas, entre elas 5 fuzis, 32 pistolas, 19 revólveres, 11 granadas e 4 espingardas. As apreensões ocorreram entre sexta-feira (17) e terça-feira (21).

Durante o carnaval, também foram apreendidos 190 objetos que poderiam ser utilizados para cometer crimes ou em brigas entre os foliões, de acordo com a PM. Foram 24 pontos de bloqueio e revista em desfiles de megablocos realizados no Centro do Rio.