Polícia prende homem que fazia bebê e família refém na Zona Oeste

Um criminoso foi preso após fazer uma família refém na Rua Marangá, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, para tentar fugir da Polícia Militar na madrugada desta quarta (22). Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados depois do suspeito ameaçar moradores.

Entre os reféns estava um bebê de 9 meses, que ficou na mira do homem durante as negociações. O criminoso foi detido e a família foi libertada sem ferimentos.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com 16 projéteis, um artefato explosivo caseiro, munição de calibres 5.56 e 7.62 e um rádio comunicador.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).