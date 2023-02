Homem é morto a tiros no Pacheco, em São Gonçalo

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam a morte de um homem, de aparentes 30 anos, executado a tiros, no Pacheco, em São Gonçalo.

O homem foi encontrado na Rua Gonçalo da Costa Dias, na localidade do Barracão, no Pacheco, na manhã do último domingo (19).

Com perfurações causadas por disparos de arma de fogo, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, onde permanecerá até ser identificado e liberado para o sepultamento.