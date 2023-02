Motorista de aplicativo é preso após atropelar mulher em Niterói

O caso aconteceu no Fonseca - Foto: Divulgação

Um motorista de aplicativo foi preso na tarde desta terça-feira (21), acusado de atropelar uma mulher em Niterói. O caso teria acontecido na última semana, ele estava sendo procurado, mas se entregou à Polícia Civil.

A vítima está internada em um hospital particular de São Gonçalo, em estado grave. Ela perdeu parte do intestino, um ovário e está com um problema respiratório.

O caso aconteceu na quarta-feira (15) no Fonseca, quando, de acordo com testemunhas, os dois se desentenderam porque a mulher solicitou o cancelamento da corrida que faria com ele, o motorista teria se negado.

Segundo a Polícia Civil, a prisão temporária é temporária (30 dias) e foi decretada na última quinta-feira (16), um dia após o atropelamento. O motorista está preso por tentativa de homicídio. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca)