Polícia Civil prende homem que matou a enteada de 15 anos

Policiais civis da 94ª DP (Piraí) prenderam, nesta segunda-feira (20/02), um homem acusado matar a enteada de 15 anos. Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, a mãe da vítima informou o seu desaparecimento e, no decorrer do trabalho investigativo, os agentes tiveram sua atenção voltada para o padrasto da vítima.

A análise das imagens de câmeras revelaram que a vítima não havia saído de casa. Os agentes também descobriram que, estranhamente, após ter ido trabalhar, o autor retorna à casa e entra na garagem, deixando o local novamente cerca de 30 minutos depois. Testemunhas ouvidas afirmam que viram o homem colocar algo volumoso e enrolado em um lençol no banco traseiro do carro, antes de sair.

Foram realizados exames periciais no carro dele e na residência, sendo constatada a presença de sangue num sofá e no carpete do carro, material já coletado para confronto de perfil genético.

Contra o autor foi cumprido mandado de prisão temporária. As investigações continuam em busca do corpo da vítima e no aguardo do resultado dos exames periciais.