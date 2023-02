PM prende um dos chefes do tráfico de comunidade da Zona Norte do Rio

Foi preso nesta terça-feira (21), um dos chefes do tráfico na Comunidade do Turano, localizada entre os bairros da Tijuca e Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. "Beto", como é conhecido, foi surpreendido pelos policiais do 25° BPM (Cabo Frio).

Beto estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto por roubo majorado. Ele foi preso, em ação conjunta com a Polícia Federal, enquanto curtia o Carnaval na praia, em Arraial do Cabo.

O caso foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo).