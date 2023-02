Homem é preso por matar ex-companheira com golpes de faca na Maré

Na manhã desta terça-feira (21), um homem foi preso por suspeita de ter matado a ex-companheira, com golpes de faca, em uma casa na localidade conhecida como Fogo Cruzado, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), após praticar o crime contra Layanne Gonçalves Dias, Kaio Fábio Pimentel Ribeiro, de 26 anos, fugiu para Itaguaí, na Baixada Fluminense, onde foi localizado.

Os agentes da DHC foram acionados por volta de 2h50 da madrugada desta terça, para verificarem uma ocorrência de entrada de cadáver no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ao chegarem à enfermaria, a equipe foi informada que Layanne apresentava lesões causadas por faca e que o autor seria o ex-companheiro.

A Juíza Ana Beatriz Mendes Estrella decretou a prisão temporária do acusado, com validade de 30 dias. “Conforme documentos que instruem a representação, há indícios suficientes de autoria e materialidade, tendo a mãe do indiciado declarado que acredita que a filha menor do ex-casal presenciou sua mãe ser agredida e morta por seu pai, e que seu filho é ruim e cometeu o crime por maldade”, escreveu a magistrada, na decisão.

Kaio Fábio Pimentel Ribeiro já tinha anotações criminais por lesão corporal, ameaça e receptação. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

SÃO GONÇALO

Na madrugada do último domingo, uma mulher deu entrada na UMPA de Nova cidade, em São Gonçalo, após ter sido esfaqueada pelo marido. A vítima de 41 anos foi socorrida em estado crítico, com hematomas e perfurações nas costas.

Principal suspeito, o companheiro da vítima foi preso em flagrante e confessou o crime, sendo conduzido depois à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.