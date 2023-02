Jovens são baleados na saída de jogo de futebol em São Gonçalo

Dois amigos foram baleados na noite desta segunda-feira (20), enquanto saíam de um jogo de futebol no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo. Um dos jovens tinha 18 anos e o outro 25, e ambos estão internados em estado grave.

De acordo com as informações levantadas, eles foram abordados por criminosos armados na saída do campo. Logo após anunciarem o assalto, os ladrões atiraram em direção às vítimas.

Testemunhas do ocorrido informaram que os dois jovens foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a direção médica do Heat, o quadro de saúde de ambos é grave.

A Polícia Militar notificou, ainda, que, logo após as vítimas darem entrada na unidade, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada pela direção do hospital. A informação é de que um dos homens baleados foi vítima de assalto enquanto trafegava com sua moto, no bairro de Guaxindiba. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).